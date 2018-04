Trump dit qu'il pourrait se rendre à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade

(Belga) Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il pourrait se rendre à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade des Etats-Unis, qu'il a décidé de transférer de Tel-Aviv.

"L'ambassade à Jérusalem a été promise pendant plusieurs années par des présidents. Ils ont tous fait des promesses de campagne et ils n'ont jamais eu le courage de les mettre à exécution. Moi je l'ai fait. Alors je pourrais y aller", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel, en visite à Washington. L'ambassade "se prépare à ouvrir" ses portes et "elle va être belle", a-t-il assuré. Ce transfert très controversé est prévu le 14 mai, pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël. Donald Trump avait annoncé en décembre sa décision "d'officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël", rompant avec ses prédécesseurs et passant outre les mises en garde venues de toutes parts. (Belga)