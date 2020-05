Trump envisage d'effectuer un test nucléaire pour la première fois depuis 1992, selon un média américain

Le gouvernement du président américain Donald Trump a discuté de la possibilité de tenir un nouvel essai nucléaire, pour la première fois depuis 1992, écrit samedi le journal Washington Post sur base de déclarations d'un haut fonctionnaire et de deux anciens fonctionnaires proches des délibérations. La question aurait été soulevée lors d'une réunion le 15 mai dernier, au cours de laquelle des hauts fonctionnaires des principaux services de sécurité nationale étaient présents.

D'autres alternatives envisagées

La réunion a eu lieu après que des responsables gouvernementaux ont accusé la Russie et la Chine de procéder à des essais nucléaires. Ces deux pays nient et les preuves irréfutables manquent. Selon un haut fonctionnaire qui souhaite garder l'anonymat, il pourrait être utile aux USA que les négociations démontrent à Moscou et à Pékin que les États-Unis peuvent effectuer un "test rapide". Washington souhaite conclure un accord avec les deux autres puissances nucléaires pour réglementer l'arsenal d'armes. La réunion n'a pas abouti à un accord en faveur d'un test. Un haut responsable du gouvernement a déclaré que la proposition restait néanmoins un sujet sur la table. Une autre source a cependant affirmé qu'il avait finalement été décidé de prendre d'autres mesures en réponse à la menace de la Russie et de la Chine et d'empêcher une reprise des essais d'armes nucléaires.

Le Conseil de sécurité nationale américain a refusé de commenter ces informations. Les États-Unis n'ont effectué aucun essai nucléaire depuis septembre 1992. L'Amérique reste le seul pays à avoir déployé une arme nucléaire en temps de guerre. Depuis 1945, au moins huit pays ont mené conjointement environ 2.000 essais nucléaires. Et plus de 1.000 ont été effectués par les États-Unis.