Trump est convaincu que Boris Johnson fera "un excellent travail" au 10 Downing Street

(Belga) Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi qu'il s'était entretenu avec Boris Johnson, favori au poste de Premier ministre britannique, martelant sa conviction qu'il ferait un "excellent travail" au 10 Downing Street.

"J'aime bien Boris Johnson, je lui ai parlé hier, je pense qu'il fera un excellent travail", a déclaré M. Trump depuis le Bureau ovale, se disant convaincu qu'ils auraient d'"excellentes relations". "Je pense que la Première ministre précédente a fait du très mauvais boulot sur le Brexit", a-t-il ajouté, répétant ses critiques déjà maintes fois exprimées à l'encontre de Theresa May. "C'est un désastre et il n'y aucune raison que ce soit le cas", a-t-il ajouté. "Je pense que Boris va régler le dossier". "J'ai toujours aimé Boris. C'est quelqu'un d'original, mais on dit que moi aussi je suis quelqu'un d'original, on s'entend bien", a-t-il conclu. Une tempête diplomatique a éclaté début juillet entre Washington et Londres après la publication dans la presse de mémos diplomatiques confidentiels rapportant des propos peu amènes de l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, envers Donald Trump. Furieux, le président américain avait réitéré ses attaques contre Theresa May et sa gestion du Brexit. (Belga)