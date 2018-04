Trump estime que les relations avec la Russie sont pires que pendant la Guerre froide

(Belga) Donald Trump a estimé mercredi dans un tweet que les relations entre les Etats-Unis et la Russie étaient "pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide". Dans un premier tweet diffusé un peu plus tôt, le président américain avait averti la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien.

"Il n'y a pas de raison à cela. La Russie a besoin qu'on l'aide sur son économie, ce qui devrait être très facile à faire, et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtons la course aux armements?", souligne encore le président dans son second tweet. (Belga)