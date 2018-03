Trump et Biden relancent leur bagarre de cour d'école

Le débat politique américain sous l'ère Trump laisse parfois sans voix.

Jeudi, le président américain Donald Trump, 71 ans, a répondu par une volée d'insultes à l'ancien vice-président Joe Biden, 75 ans, qui avait une nouvelle fois évoqué l'envie d'en découdre avec lui "derrière le gymnase" en raison de son manque de respect pour les femmes.

"Ce fou de Joe Biden essaye de faire le dur", a lancé le 45e président des Etats-Unis dans un tweet écrit avant même le lever du jour.

"En fait, il est faible, à la fois mentalement et physiquement, et pourtant il me menace, pour la deuxième fois, d'assaut physique. Il ne me connaît pas, mais il tomberait rapidement et comme une mouche , en pleurant", a-t-il ajouté. "Ne menace pas les gens Joe!", a-t-il conclu.

S'exprimant mardi devant des étudiants à l'Université de Miami sur le question des agressions sexuelles, dont il a fait son cheval de bataille, M. Biden a une nouvelle fois, comme il l'avait déjà fait en campagne, assuré qu'il aurait rossé M. Trump s'ils avaient été au lycée ensemble.

"Un type qui a est devenu notre président a dit: +Je peux attraper une femme par la chatte quand je veux et elle aime ça+", a-t-il raconté, cité par ABC News dans une allusion à la vidéo rendue publique en campagne dans laquelle Donald Trump proférait des insanités.

"Ils m'ont demandé si je voulais débattre avec ce monsieur, et j'ai dit non. J'ai dit +Si j'étais au lycée, j'irais me battre avec lui derrière le gymnase et je lui mettrais une rouste", a-t-il poursuivi.

Joe Biden, qui fut vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017, ne s'est pas prononcé sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2020.

Donald Trump, lui, a clairement signifié qu'il serait candidat à un deuxième mandat.