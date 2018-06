Trump et Orban pour un renforcement des frontières nationales

(Belga) Le président américain Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orban se sont entretenus par téléphone et ont tous deux opiné à l'idée de frontières nationales fortes, selon la Maison Blanche.

M. Trump a félicité M. Orban à la formation de son gouvernement qui est entré en fonction le 8 mai dernier. Le conservateur a fait campagne à sa réelection avec des thématiques anti-immigration. MM. Orban et Trump se sont promis de renforcer les relations entre la Hongrie et les USA. Ce n'est pas le première fois que M. Trump fraie avec des gouvernements européens critiqus de l'UE et très fermes sur l'immigration.