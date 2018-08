Trump et son avocat voulaient acheter les informations du National Enquirer sur le magnat

(Belga) Donald Trump et son avocat personnel, Michael Cohen, avaient l'intention de se prémunir contre le scandale en achetant toutes les informations sur le magnat new-yorkais détenues par le tabloïd National Enquirer, a affirmé jeudi le New York Times.

Les deux hommes auraient envisagé pendant la campagne présidentielle 2016 de racheter toutes les informations ramassées depuis les années 1980 et l'ascension de M. Trump à New York par le journal à scandales et l'ensemble du groupe de presse American Media, détenu par David Pecker, ami de longue date du magnat de l'immobilier. Les deux hommes ne seraient cependant jamais allés au bout de leurs intentions, selon le New York Times, citant des proches du milliardaire et l'enregistrement d'une conversation entre M. Trump et son désormais ex-avocat rendu public en juillet. Les médias américains avaient indiqué la semaine dernière que M. Pecker avait accepté, en échange d'une immunité, de coopérer avec les enquêteurs dans l'affaire des paiements versés à deux maîtresses présumées de Donald Trump pour acheter leur silence. Ces informations émergent dans le sillage du retournement spectaculaire de M. Cohen contre le président américain. Michael Cohen a plaidé coupable le 21 août à huit chefs d'inculpation, en impliquant Donald Trump, après 10 ans de loyaux services pour l'homme d'affaires. L'avocat a ainsi déclaré sous serment avoir acheté, à la demande du républicain et pour éviter de nuire à sa campagne, le silence des deux maîtresses présumées. Le National Enquirer avait accepté d'acheter l'exclusivité du récit de l'une d'entre elles, la playmate Karen McDougal, pour 150.000 dollars. Interrogée, la Maison Blanche n'a pas commenté ces informations pour l'instant. (Belga)