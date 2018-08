Trump ira en France et en Irlande mais fera l'impasse sur l'Asie

(Belga) Le président américain Donald Trump se rendra à Paris pour les commémorations du 11 novembre, ainsi qu'en Irlande, mais fera l'impasse sur les sommets régionaux avec les pays d'Asie prévus en fin d'année.

Contrairement à l'an dernier, M. Trump ne participera pas aux rencontres rassemblant les dirigeants des pays d'Asie-Pacifique, une décision chargée en symboles sur fond de montée en puissance de la Chine et de perte d'influence des Etats-Unis dans la région. C'est le vice-président Mike Pence qui participera aux sommets annuels du forum de l'Asie-Pacifique (Apec) et de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), prévus respectivement à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Maison Blanche a par ailleurs confirmé que le président se rendrait en France pour les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. Sa participation aux cérémonies "mettra en lumière les sacrifices faits par les Américains, pas seulement lors de la Première guerre mondiale, mais au cours du siècle écoulé, au nom de la liberté", a souligné la Maison Blanche. A l'occasion de ce déplacement en Europe, M. Trump fera par ailleurs escale en Irlande "pour renouveler les liens profonds et historiques" entre les deux pays. Fin novembre, M. Trump participera par ailleurs au sommet du G20 à Buenos Aires, en Argentine, et se rendra également en Colombie. (Belga)