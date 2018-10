Trump limitera la contribution US à 25% du budget des opérations de maintien de la paix

(Belga) Les Etats-Unis veulent limiter leur contribution à 25% du budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU et leur aide sera désormais réservée "aux pays amis", a déclaré mardi le président américain Donald Trump à la tribune des Nations unies.

"Dans le cadre de nos efforts de réforme (de l'ONU), j'ai dit à nos négociateurs que les Etats-Unis ne paieront pas plus de 25% du budget des opérations de maintien de la paix" (6,689 milliards de dollars, dont 28,5% payés par Washington jusqu'à présent), afin d'encourager les autres pays "à partager ce lourd fardeau", a dit M. Trump. Il a aussi annoncé un réexamen de l'aide versée par les Etats-Unis aux pays étrangers, sous la houlette du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. "Les Etats-Unis sont le plus grand donateur d'aide au monde", a-t-il souligné. "A l'avenir, nous allons donner de l'aide internationale uniquement à ceux qui nous respectent, et, franchement, à nos amis". (Belga)