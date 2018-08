Trump menace à nouveau de sortir de l'OMC

(Belga) Le président américain Donald Trump a à nouveau menacé jeudi de sortir de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en cas d'absence de progrès dans les réformes et si son pays n'obtient pas un meilleur traitement.

Ce n'est pas la première fois que le président US émet l'idée de sortir de l'organisation. De nombreuses plaintes se font entendre en son sein sur les taxes imposées par Trump, qui a déclenché une guerre commerciale pour, selon lui, protéger la sécurité de son pays. L'Union européenne considère notamment que cela viole les règles de l'OMC. Ses propos, tenus jeudi dans une interview à l'agence Bloomberg News, sont les derniers d'une série de critiques adressées aux institutions internationales, que les Etats-Unis ont contribué à mettre sur pied après la Seconde guerre mondiale. "S'ils ne font pas de progrès, je me retirerai de l'OMC", a averti Donald Trump en qualifiant l'accord portant création de l'organisation "du pire accord commercial jamais conclu". Le président américain, qui s'en était déjà pris dans le passé aux organes de réglement des différends de l'OMC les accusant d'être défavorables aux Etats-Unis, a souligné que Washington avait "rarement gagné un recours" auprès de cette organisation bien que les choses aient commencé à changer l'an dernier. "Au cours de l'année dernière, nous avons commencé à gagner beaucoup", a-t-il dit. "Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient que si nous ne gagnions pas, je me retirerai", a-t-il poursuivi. La Chine, engagée dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis, a rejoint l'OMC en 2001, une adhésion qualifiée d'"erreur" par le Représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. La menace de Trump intervient alors que son administration fait face à des pressions au sein de l'OMC de la part de ses partenaires commerciaux qui ont saisi l'organisation pour contester les nouveaux droits de douane imposés par Washington sur leurs importations. (Belga)