Trump menace de retirer de Californie les agents fédéraux des services de l'immigration

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi de retirer de Californie les agents fédéraux des services de l'immigration, en réaction à la politique jugée pro-immigrés de cet Etat, le plus riche et le plus peuplé des Etats-Unis.

Evoquant lors d'une réunion à la Maison Blanche sur la sécurité des écoles et les armes à feu la politique migratoire de la Californie, qui résiste ouvertement à sa ligne dure anti-immigration, M. Trump a prévenu qu'un retrait de ces agents pourrait provoquer une vague de criminalité en Californie. "Franchement, c'est une honte ces affaires de villes sanctuaires", a-t-il dit en référence aux quelque 300 collectivités locales californiennes qui défient l'administration Trump en refusant de coopérer avec la police de l'immigration pour l'aider à arrêter des sans-papiers. "Nous ne recevons aucune aide de l'Etat de Californie", a ajouté le président américain, accusant les autorités locales de protéger le gang ultra-violent MS13. "Franchement, si je voulais retirer tous nos agents de Californie, on aurait une criminalité comme vous n'en avez jamais vu". M. Trump, qui compare fréquemment les immigrés à des criminels, a fait de la sécurité aux frontières et de la lutte contre l'immigration des priorités pendant sa campagne présidentielle de 2016. "Dans les deux mois, ils nous supplieraient de revenir", a-t-il poursuivi. Les Californiens "nous supplieraient. Et vous savez quoi? J'y pense sérieusement".