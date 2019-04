Trump met en doute la capacité de Biden à gagner la primaire démocrate

(Belga) Le président des Etats-Unis Donald Trump a raillé jeudi la candidature à la Maison Blanche de l'ancien vice-président Joe Biden, annoncée tôt dans la matinée, en mettant en cause sa capacité à gagner la primaire démocrate.

"Bienvenue dans la course Joe l'endormi", a écrit Donald Trump sur Twitter, reprenant l'un des surnoms dont il l'a affublé. "J'espère seulement que tu es suffisamment intelligent, ce dont on doute depuis longtemps, pour remporter la campagne de la primaire". "Il y aura des coups bas, tu vas avoir affaire à des gens qui ont vraiment des idées folles et tordues", a-t-il ajouté. "Mais si tu y parviens, je te verrai sur la ligne de départ! ". (Belga)