Donald Trump, de retour dans l'arène politique face à une foule de conservateurs enthousiastes, a affirmé dimanche que la survie des Etats-Unis dépendait des conservateurs, flirtant avec l'idée de se représenter à la présidentielle en 2024.



"Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de l'Amérique comme nous la connaissons", a déclaré le milliardaire américain à la toute fin d'un discours décousu d'une heure et demie, concluant la grand-messe annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride. "C'est une lutte. C'est une lutte terrible, terrible, douloureuse", a-t-il ajouté lors de sa première allocution depuis son départ de la Maison Blanche le 20 janvier. "Mais à la fin nous gagnons toujours".



Refusant toujours d'admettre sa défaite électorale face à Joe Biden, il s'est montré déterminé à s'assurer que son mouvement populiste gardera bien le contrôle d'un Parti républicain qui peine à masquer ses divisions. "Le parcours incroyable que nous avons entamé ensemble (...) est loin d'être fini", a-t-il dit. "Et à la fin, nous l'emporterons". "Nous n'allons pas créer de nouveaux partis, nous n'allons pas diviser notre pouvoir. Nous serons unis et puissants comme jamais", a-t-il dit.



De retour?



L'homme d'affaires de 74 ans a laissé entendre, sans l'affirmer clairement, qu'il pourrait se représenter à l'élection présidentielle de 2024. "Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous reprendrons le Sénat, et ensuite un président républicain fera un retour triomphant à la Maison Blanche -- Je me demande bien qui ce sera", a-t-il dit sous les acclamations.



"Qui sait?", a-t-il ajouté. "Je pourrais même décider de les battre pour la troisième fois".



Banni des réseaux sociaux, dont son canal de communication favori, Twitter, M. Trump a dénoncé la politique d'immigration de son successeur Joe Biden, affirmant que le président démocrate vient d'achever "le premier mois le plus désastreux" de l'histoire de la présidence américaine.



Mais il a aussi décrit les Etats-Unis comme un pays divisé. "Notre sécurité, notre prospérité et notre identité même d'Américains sont en jeu", a-t-il dit au cours d'un discours semé d'attaques contre les immigrants et les politiques de M. Biden sur le changement climatique ou l'énergie.



Acquitté lors d'un procès historique

Depuis l'assaut meurtrier du Capitole, le Parti républicain affiche des divisions béantes. Après quatre ans de mandat Trump, les républicains ont perdu le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche. Et c'est un ex-président marqué de la tache infâmante d'une mise en accusation ("impeachment"), pour incitation à l'insurrection dans l'attaque du Capitole, qui s'exprimait.



M. Trump a finalement été acquitté lors de son procès au Sénat, mi-févier. Mais fait historique, sept républicains ont voté en faveur de sa condamnation.



Sans perdre de sa vindicte, l'ancien président a énuméré à la tribune les noms de tous les élus qui ont condamné son rôle dans l'assaut contre le Congrès.



"Débarrassez-vous en!", a-t-il lâché.

Il faut qu'il se renouvelle

Même si le parti est divisé, les participants à la conférence d'Orlando lui étaient tout acquis, à l'image des drapeaux et casquettes qu'ils arboraient, pour beaucoup estampillés "Trump", et de cette immense statue dorée à l'effigie du milliardaire de 74 ans qui trônait dans le hall de la conférence.



Selon un sondage mené dans la foule et publié juste avant son discours, près de 70% des participants voulaient qu'il se représente à la présidentielle. Questionnés sur l'avenir du parti républicain, 95% d'entre eux se sont prononcés pour qu'il poursuive son programme populiste.



Mais seuls 55% d'entre eux pensaient qu'il devrait être le candidat du parti républicain en 2024, ce que le commentateur conservateur Karl Rove a qualifié d'"avertissement". "Il faut qu'il se renouvelle", a-t-il jugé.