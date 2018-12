Trump nomme Heather Nauert, ex-journaliste de Fox News, ambassadrice à l'ONU

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la nomination de Heather Nauert, ancienne journaliste de la chaîne Fox News, comme ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU en remplacement de Nikki Haley.

Mme Nauert, propulsée l'an dernier porte-parole de la diplomatie américaine alors qu'elle n'avait aucune expérience politique préalable, est une femme "très talentueuse" et "très intelligente", a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche.

"Je pense qu'elle sera respectée par tout le monde", a ajouté le président des Etats-Unis.

Diplômée en journalisme de l'université de Columbia à New York, cette femme de 48 ans a fait ses armes à la télévision sur la chaîne ABC et surtout à Fox News.

Si sa nomination est confirmée par le Sénat, elle va retrouver New York, où siège l'ONU et où elle continuait de faire la navette depuis Washington pour rejoindre son mari et ses deux enfants.

Des diplomates des Nations unies ont confié à l'AFP espérer que Mme Nauert se ferait l'avocate de l'ONU auprès de Donald Trump, afin de contre-balancer l'hostilité que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, développe à l'égard de l'institution multilatérale.

L'ambassadeur de France aux Nations unies a de son côté espéré poursuivre avec Mme Nauert un partenariat "étroit et confiant".

"J’espère que Heather Nauert pourra, comme Nikki Haley, servir de pont entre Washington et l’ONU, à un moment où nous avons plus que jamais besoin d’une Amérique engagée avec l’ONU dans les affaires du monde et au service de nos valeurs partagées, à commencer par les droits de l’homme", a déclaré François Delattre.

Figure centrale de l'équipe Trump, Nikki Haley avait annoncé sa démission début octobre, à la surprise générale.

Cette fille d'immigrés indiens, à qui l'on prête régulièrement des vues sur la Maison Blanche, avait alors assuré qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle de 2020 et qu'elle soutiendrait Donald Trump.