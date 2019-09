Trump nomme Robert O'Brien conseiller à la sécurité nationale

(Belga) Donald Trump a annoncé mercredi la nomination de son envoyé spécial pour la libération des otages Robert O'Brien au poste stratégique de conseiller à la sécurité nationale, après le limogeage du "faucon" John Bolton.

"Je suis heureux d'annoncer que je vais nommer Robert C. O'Brien, qui a remporté de nombreux succès en tant qu'envoyé spécial présidentiel pour la libération des otages au département d'Etat, comme nouveau conseiller à la sécurité nationale. J'ai travaillé longuement et durement avec Robert. Il fera du bon boulot! ", a tweeté le président des Etats-Unis. Il avait déjà affirmé la veille que le diplomate faisait partie des favoris. "Je pense qu'il est fantastique", s'était-il enthousiasmé. Il sera le quatrième "National Security Advisor", poste-clé de la Maison Blanche, de la présidence Trump. John Bolton, aussi connu pour sa célèbre moustache que pour sa réputation de va-t-en guerre, a été limogé le 10 septembre par le milliardaire républicain qui a évoqué ses nombreux désaccords avec lui sur des sujets brûlants, de l'Iran à la Corée du Nord en passant par l'Afghanistan. L'administration Trump se targue d'excellents résultats dans la libération d'otages ou de prisonniers dont la détention à l'étranger est considérée par Washington comme injuste ou politiquement motivée. Elle a notamment obtenu le retour aux Etats-Unis de plusieurs Américains détenus en Corée du Nord, ainsi que du pasteur Andrew Brunson relâché par la Turquie au terme d'une grave crise diplomatique. Donald Trump avait aussi créé la surprise en juillet en dépêchant Robert O'Brien, pourtant chargé des otages, au procès pour violences en Suède, pays allié et démocratique, du rappeur américain A$AP Rocky. Le président américain avait accusé Stockholm de mépriser le sort des Noirs américains. Le rappeur a finalement été condamné à de la prison avec sursis. (Belga)