Trump nomme Stephanie Grisham comme porte-parole de la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a nommé Stephanie Grisham, jusqu'ici aux côtés de la Première dame, porte-parole de la Maison Blanche, a annoncé mardi Melania Trump.

Stephanie Grisham "est avec nous depuis 2015 --le président et moi-même ne pouvons penser à personne de mieux pour servir l'administration et notre pays", a tweeté Mme Trump. Mme Grisham doit remplacer Sarah Sanders, qui quitte son poste fin juin, et cumulera également les fonctions de directrice de la communication de la Maison Blanche, a-t-elle poursuivi.