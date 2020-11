Trump ou Biden? Quand connaîtra-t-on les premiers résultats des élections?

Les Américains se rendent mardi aux urnes dans un contexte très tendu pour livrer leur verdict sur le mandat hors norme de Donald Trump, qui espère faire mentir les sondages et battre Joe Biden lors de cette présidentielle historique.

Vers une participation record?

La participation s'annonce historiquement élevée, avec près de 100 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation avant mardi -- par courrier ou en personne --, soit plus de 70% du nombre d'électeurs total de 2016. Les démocrates avaient appelé à voter en amont en raison du virus, et il faudra voir si les républicains, plus enclins à se déplacer aux urnes le jour-même, seront au rendez-vous.

L'accumulation record de votes par courrier, qui dans certains Etats pourront affluer plusieurs jours après mardi, risque aussi de compliquer le dépouillement, voire retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré. "Dès que l'élection sera terminée, nos avocats seront prêts", a prévenu Donald Trump. Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'être majoritaire en voix au niveau national: il doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des Etats.

Fermeture des premiers bureaux à 1h du matin (heure belge)

En 2016, le résultat du vainqueur avait été connu à 8h du matin (heure belge), rappelle BFMTV. Cette année, cela pourrait prendre plus de temps notamment en raison de la forte participation.

Les premiers résultats devraient tomber en même temps que la fermeture des bureaux de vote. À 1h du matin (heure belge), la Georgie sera le premier État à clôturer les votes. Ce sera ensuite au tour des bureaux de l'Ohio, de la Caroline du Nord et de la Virgine, comme l'indique le site d'analyse électorale FiveThirtyEight qui recense toutes les heures de fermeture des bureaux de vote. La Pennsylvanie, Etat-clé dans cette élection, ferme ses bureaux de vote à 20h (2h du matin, heure belge).

Les yeux braqués sur la Floride

Dans un premier temps, tous les regards seront braqués sur la Floride, qui a promis d'afficher la couleur dès la nuit électorale. Sans cet Etat qu'il avait gagné en 2016, c'est mission quasi-impossible pour Donald Trump. En revanche, s'il parvient à conserver la Floride, où il est au coude-à-coude avec Joe Biden dans les sondages, l'attention se déplacera vers la Pennsylvanie, l'Etat natal du démocrate. Là, les intentions de vote sont un peu plus favorables à l'ancien vice-président, mais avec un écart proche de la marge d'erreur.

La Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs étaient considérés comme acquis aux démocrates jusqu'à ce que Donald Trump emporte en 2016 cet Etat d'un cheveu - avec quelque 44.000 votes, soit moins d'un point d'avance. Cette année, les deux candidats, qui y ont multiplié les déplacements, ne cessent de souligner l'importance de cet Etat du nord-est du pays pour s'assurer la victoire le 3 novembre.

Trump ou Biden: voici les dernières infos de cette journée d'élections aux USA