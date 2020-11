Elections américains: quelles seront les conséquences en fonction du candidat élu?

Jour J pour les Américains. Notre économiste Bruno Wattenbergh nous explique quelles pourraient être les conséquences de ces élections.

Quelles seraient les conséquences de ces élections américaines pour nous en Belgique selon le candidat élu ?

Si Biden est élu, il y aurait de nombreuses conséquences positives. Le candidat démocrate pourrait stopper, ou au moins infléchir, la guerre commerciale. Les traités internationaux pourraient à nouveau organiser les échanges qui restent bénéfiques s’ils sont bien encadrés aux niveaux environnemental et social. Ce serait bienvenu car le mépris de Trump pour les organisations internationales et les traités signés par ses prédécesseurs est dommageable pour tout le monde.

Biden a également dans ses tiroirs un plan de relance qui redynamiserait l’économie américaine victime du Covid comme partout ailleurs, mais aussi les fournisseurs de l’Amérique. Globalement, une victoire de Biden bénéficierait ainsi à la croissance mondiale, et par ricochet à notre croissance européenne. Par exemple au secteur automobile européen grand pourvoyeur d’emplois.

Enfin, Biden a dans son programme l’objectif d’augmenter les impôts et cela pourrait signifier un message clair au niveau mondial, notamment dans les pays de l’OCDE, les pays les plus développés, qu’il est temps d’arrêter d’appauvrir les états avec le dumping fiscal.

Est-ce que Biden serait le candidat de l’ouverture internationale, le retour d’une Amérique acteur politique international ?

Oh non ! Biden la tendance des États-Unis à se replier sur eux-mêmes ne devrait pas être remise en cause car Biden est aussi partisan d’une "America great again". Et il défendrait fermement les intérêts des entreprises américaines dans les traités internationaux.

Et si Trump était réélu ? Que pourrait-il faire d’abord ? Quel est son programme ?

Et bien ce serait amusant s’il ne s’agissait pas de l’homme le plus puissant au monde mais Trump n'a pas de programme et le Parti républicain n'a pas jugé utile d'actualiser le sien. Donc impossible de connaitre ses projets et probablement qu’il ne les connait pas non plus.

Pour résumer les conséquences d’une réélection de Donald Trump voudraient dire une persistance des conditions économiques défavorables dans lesquelles la vieille Europe se démène aujourd’hui. Avec des ralentissements du commerce international, une Chine qui reprend un leadership mondial et impose ses conditions à l’Europe. Et bien sûr une croissance molle.

Pour nous en Belgique, cela pourrait aussi signifier un retrait de l’OTAN. Mais il y a un 3ème scénario, une élection dite non-concluante qui ne verrait aucun résultat incontestable. Pourquoi vous en parler aujourd’hui ? Parce que ce scénario est actuellement pris en compte par les analystes financiers, ce qui explique la volatilité des bourses pour l’instant.