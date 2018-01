Trump ouvert à des pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord

Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert, sous condition, à des pourparlers directs entre les Etats-Unis et la Corée du Nord lors d'une conversation téléphonique avec son homologue sud-coréen, a indiqué la Maison Blanche mercredi.



"Le président Trump a indiqué qu'il était ouvert à des pourparlers entre les Etats-Unis et la Corée du Nord en temps et en heure et si les circonstances s'y prêtent", a indiqué la Maison Blanche dans un compte rendu de sa conversation avec le président Moon Jae-In, qui corrobore la version donnée un peu plus tôt par Séoul.