Trump parlera avec Pyongyang "si les conditions sont réunies"

Le président américain Donald Trump a indiqué lundi que les Etats-Unis étaient prêts dialoguer avec le régime nord-coréen mais seulement "si les conditions sont réunies".

"Nous avons été très durs avec eux alors, pour la première fois, ils veulent (nous) parler et on verra bien ce qui va se passer", a dit le président, lors d'une rencontre avec les gouverneurs des Etats fédérés à Washington. La présidence sud-coréenne a affirmé dimanche que la Corée du Nord est "disposée" à discuter avec les Etats-Unis après une rencontre avec la délégation nord-coréenne lors de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques en Corée du Sud. La délégation nord-coréenne "a convenu que les pourparlers inter-coréens et les relations du Nord avec les Etats-Unis devraient s'améliorer en même temps", a souligné un communiqué de Séoul. Ce geste d'ouverture vient quelques jours seulement après l'imposition de nouvelles sanctions contre Pyongyang par Washington. Vendredi, Donald Trump avait annoncé les "sanctions les plus lourdes jamais imposées contre un pays", en dévoilant de nouvelles mesures destinées à forcer la Corée du Nord à mettre fin à son programme nucléaire et de missiles balistiques intercontinentaux. Dimanche Pyongyang avait présenté ces nouvelles restrictions comme "un acte de guerre".