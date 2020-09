Trump partage sur Twitter une vidéo truquée de Biden

(Belga) Le président américain Donald Trump a retweeté mercredi une vidéo truquée faisant croire que son adversaire démocrate Joe Biden avait partagé sur scène un rap insultant la police.

Le locataire de la Maison Blanche a, à plusieurs occasions, retweeté des messages contenant des images truquées sur son compte, qui totalise plus de 86 millions d'abonnés. "Qu'est-ce que c'est que ça? ", a écrit le président américain en partageant un message du compte parodique "The United Spot" dans lequel on voit Joe Biden sur scène en train de lancer sur son téléphone la chanson "Fuck the police" du groupe de rap NWA. Twitter avait ajouté la mention "média manipulé" sur cette vidéo. Dans la version originale de la vidéo, Joe Biden jouait en réalité la chanson "Despacito" après avoir été introduit sur scène par l'interprète de ce tube, Luis Fonsi. Donald Trump, qui fait campagne sur le thème "la loi et l'ordre", accuse son adversaire démocrate de ne pas soutenir les forces de l'ordre. "Si Biden gagne, les pilleurs, les anarchistes et les brûleurs de drapeau gagnent", répète-t-il sur les estrades de campagne. (Belga)