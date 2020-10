Trump positif au Covid-19 - L'état de Trump ces dernières 24 heures était "très inquiétant", affirme une autre source

(Belga) L'état de santé du président des Etats-Unis Donald Trump pendant les dernières 24 heures a été décrit samedi comme inquiétant par une source ayant connaissance de sa situation.

"Les signes vitaux du président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants, et les 48 prochaines heures seront critiques en termes de soins. Nous n'avons toujours pas emprunté une voie claire vers le rétablissement", a déclaré cette source, sous condition d'anonymat. "Le président Donald Trump ne reçoit actuellement pas de supplémentation en oxygène et n'a plus eu de fièvre depuis 24 heures", avait à l'inverse déclaré samedi le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley. (Belga)