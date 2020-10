Trump positif au Covid-19 - Trump dit aller "beaucoup mieux" mais les prochains jours seront "le véritable test"

(Belga) Donald Trump, hospitalisé depuis vendredi après avoir été positif au Covid-19, a posté une nouvelle vidéo sur Twitter dans laquelle il dit "aller beaucoup mieux" mais reconnaît que les prochains jours constitueront "le véritable test".

"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a dit le chef d'État de la première puissance mondiale, qui est soigné depuis vendredi à l'hôpital militaire Walter Reed en banlieue de Washington. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait", a-t-il ajouté, après avoir remercié le personnel soignant. "Je dois revenir" car nous devons "finir le travail", poursuit Donald Trump dans sa vidéo de quatre minutes. "Je pense que je serai de retour prochainement, j'ai hâte de terminer la campagne" pour l'élection présidentielle, dit-il encore. Les prochains jours seront "le véritable test", reconnaît néanmoins le président des Etats-Unis, âgé de 74 ans. "Nous verrons ce qu'il se passera dans les prochains jours." Donald Trump salue ensuite toutes les marques de soutien reçues depuis sa contamination, aussi bien aux Etats-Unis, tous camps politiques confondus, ce que le président "apprécie" et "n'oubliera pas", que de la part de dirigeants étrangers. Il dit aussi "ne pas avoir eu d'autre choix", parce qu'il ne voulait "tout simplement pas rester à la Maison Blanche". "Il fallait que je sorte (...) Je ne peux pas rester enfermé dans une pièce à l'étage et totalement en sécurité. En tant que dirigeant, vous devez affronter des problèmes. Aucun grand dirigeant n'aurait jamais fait cela" (rester confiné)." Donald Trump évoque enfin son épouse, Melania, "légèrement plus jeune que moi" (de 24 ans, NDLR) et "qui va bien elle aussi". Melania Trump, ainsi que plusieurs proches collaborateurs du président américain, ont eux aussi été testés positifs au Covid-19 ces dernières heures. (Belga)