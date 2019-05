Trump premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur du Japon Naruhito

(Belga) Le président américain Donald Trump a été lundi le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur du Japon, qui a accédé au trône début mai après l'abdication de son père Akihito.

M. Trump a été accueilli avec son épouse Melania par l'empereur Naruhito et son épouse Masako lundi matin vers 09H30 (00H30 GMT) sous un grand soleil et au son des hymnes nationaux des deux pays. Après un week-end de détente, partagé entre golf et sumo, le président américain Donald Trump était donc lundi le premier chef d'Etat étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito, temps fort de sa visite au Japon. Le souverain a accédé au trône du Chrysanthème début mai après l'abdication de son père Akihito. "Cela fait plus de 200 ans qu'il n'y a pas eu un tel événement dans l'histoire du Japon. C'est un grand honneur", a déclaré M. Trump dimanche, qui aura ensuite les honneurs d'un banquet impérial dans la soirée. Donald Trump tiendra entretemps des discussions formelles avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, abordant les négociations commerciales en cours entre les deux pays et le dossier nord-coréen. (Belga)