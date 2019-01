Trump promet d'améliorer les conditions de visa des travailleurs qualifiés

Les visas H-1B sont très prisés des entreprises technologiques de la Silicon Valley, notamment pour embaucher des scientifiques, ingénieurs et programmateurs informatiques indiens. PUNIT PARANJPE

Les étrangers qualifiés bénéficiant d'un visa très prisé leur permettant de travailler aux Etats-Unis vont bientôt voir s'améliorer leurs conditions de séjour et pourront même rêver à la citoyenneté américaine, a promis vendredi Donald Trump.

Le président s'exprimait à propos des visas H-1B, très prisés des entreprises technologiques de la Silicon Valley, notamment pour embaucher des scientifiques, ingénieurs et programmateurs informatiques indiens.

"Les détenteurs de H1-B aux Etats-Unis peuvent se rassurer: des changements sont en cours, qui permettront de simplifier et de pérenniser votre séjour, notamment grâce à une voie possible d'accession à la citoyenneté. Nous souhaitons encourager les personnes talentueuses et hautement qualifiées à poursuivre des carrières aux Etats-Unis", a tweeté le locataire de la Maison Blanche.

M. Trump affiche depuis longtemps sa volonté de réformer les visas H-1B, suscitant des inquiétudes étant donné son offensive concomitante visant à donner la priorité aux travailleurs américains.

Les Etats-Unis délivrent chaque année 85.000 visas H1-B, bénéficiant pour une durée de trois ans à des étrangers parrainés par un employeur. Les trois quarts des candidats sont originaires de l'Inde.

Ces permis de travail à durée déterminée destinés essentiellement aux scientifiques, ingénieurs et programmateurs informatiques, sont en particulier une passerelle pour de nombreux Indiens attirés par les sociétés technologiques américaines.