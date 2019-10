Trump promet de construire un mur... dans le Colorado

(Belga) Priorité à la lutte contre l'immigration clandestine: Donald Trump a promis mercredi de construire un mur dans le Colorado.

Problème: cet Etat du centre des Etats-Unis, situé entre l'Utah et le Kansas, n'est pas frontalier avec le Mexique. "Vous savez pourquoi nous allons gagner au Nouveau Mexique ? Parce qu'il veulent la sécurité aux frontières", a lancé le président américain depuis Pittsburgh. "Et nous construisons un mur à la frontière du Nouveau Mexique, et nous construisons un mur dans le Colorado", a-t-il poursuivi, promettant "un mur magnifique, un grand mur qui fonctionne vraiment où vous ne pouvez passer ni par-dessus ni par-dessous". "Nous construisons un mur au Texas, et nous ne construisons pas de mur dans le Kansas mais ils bénéficieront des murs que je viens de mentionner", a-t-il encore dit. Promesse phare de la campagne 2016 du magnat de l'immobilier, la construction du mur peine à se concrétiser, le Congrès refusant de débloquer les fonds nécessaires à son financement. (Belga)