Trump propose deux nouveaux candidats comme gouverneurs de la Fed

(Belga) Le président américain Donald Trump a proposé mardi deux nouveaux candidats comme gouverneurs de la Banque centrale (Fed), après avoir échoué au printemps à nommer deux fidèles et sur fond d'appels pressants à la banque pour qu'elle baisse ses taux.

"J'ai l'intention de nommer Christopher Waller", actuellement à l'antenne régionale de la Banque centrale à St Louis (Missouri) ainsi que Judy Shelton, actuellement à la Banque européenne de reconstruction et de développement, a annoncé M. Trump dans une série de tweets. Après de vives critiques, Donald Trump avait dû renoncer en mai à nommer Stephen Moore, commentateur économique conservateur volontiers provocateur, ancien conseiller de campagne de Donald Trump, et Herman Cain, un ancien prétendant à une primaire présidentielle républicaine dont la candidature fut torpillée par des allégations de harcèlement sexuel, comme gouverneurs à la Fed. La Fed, souvent critiquée par le président américain qui l'accuse de brider l'économie, est pressée par le président et les marchés de baisser les taux d'intérêt pour soutenir la première économie du monde, qui donne des signes de ralentissement alors qu'elle vient d'enregistrer la plus longue période d'expansion de son histoire. (Belga)