Trump propose la nomination du fils d'un juge de la Cour Suprême au poste de ministre du Travail

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il proposera la candidature du fils du juge Antonin Scalia, ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, au poste de ministre du Travail, après la démission d'Alex Acosta de ce poste la semaine dernière.

"Je suis heureux d'annoncer que j'ai l'intention de nommer Gene Scalia au poste de ministre du Travail", a déclaré le président des Etats-Unis sur Twitter.

"Gene a mené une vie de grand succès dans le domaine juridique et du travail et est très respecté non seulement en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'avocat ayant une grande expérience de l'interaction avec le monde du travail et avec tout le monde", a écrit M. Trump.

Eugene Scalia est actuellement associé au cabinet Gibson, Dunn and Crutcher à Washington.

Ancien procureur fédéral, M. Acosta a été confronté à des appels de plus en plus nombreux pour sa démission à la suite d'une entente secrète qu'il avait négociée il y a dix ans avec Jeffrey Epstein, un financier accusé d'abus sexuel sur des adolescentes mineures.

Le défunt père d'Eugene Scalia, le juge conservateur Antonin Scalia, a siégé à la Cour suprême des Etats-Unis pendant 30 ans, de 1986 à sa mort en 2016.