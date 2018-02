Trump réaffirme que sa campagne n'a rien fait d'illégal après les inculpations russes

(Belga) Donald Trump a réaffirmé vendredi que sa campagne n'avait rien fait d'illégal et qu'il n'y avait pas eu collusion avec Moscou, quelques heures après l'inculpation aux Etats-Unis de 13 Russes pour ingérence dans la présidentielle de 2016.

"La Russie a commencé sa campagne anti-américaine en 2014, bien avant que je n'annonce ma candidature à la présidentielle. Les résultats de l'élection n'ont pas été impactés. La campagne Trump n'a rien fait d'illégal - pas de collusion! ", a tweeté le président. Dans un communiqué envoyé dans la foulée du tweet, la porte-parole du président indique que M. Trump a été informé des inculpations des Russes et qu'il "se réjouit de voir que l'enquête du procureur spécial souligne --qu'il n'y a PAS EU COLLUSION-- entre la campagne Trump et la Russie et que l'issue du vote n'a pas été changée ou affectée". Cité dans le communiqué, le président a appelé à l'unité du pays face à ceux qui essayent "de semer la discorde". "Il est temps de mettre fin aux attaques partisanes absurdes, aux allégations aussi folles que fausses et aux théories farfelues qui font le lit des mauvais joueurs comme la Russie...", a-t-il souligné. La justice américaine a inculpé vendredi 13 Russes et trois entités russes d'ingérence dans les élections et le processus politique américains. Le ministère des Affaires étrangères russe a qualifié ces inculpations "d'absurdes". (Belga)