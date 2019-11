Trump recevra le chef de l'Otan la semaine prochaine

(Belga) Le président américain Donald Trump recevra jeudi à Washington le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, a annoncé samedi la Maison Blanche, sur fond de vives critiques à l'encontre de l'Alliance atlantique.

Les deux hommes discuteront notamment, selon un communiqué de l'exécutif américain, des "progrès" réalisés par les Etats membres de l'Otan pour "augmenter leur budget de défense et assurer un partage du fardeau plus équitable". Donald Trump n'a de cesse, depuis son arrivée au pouvoir, de bousculer les Alliés, notamment l'Allemagne, première puissance économique européenne, qu'il accuse d'être un partenaire "défaillant" et mauvais payeur. Selon la Maison Blanche, MM. Trump et Stoltenberg parleront également contreterrorisme, réseaux 5G et cyberattaques. Cette rencontre interviendra une semaine après les propos tranchés du président français Emmanuel Macron sur la "mort cérébrale" de l'Otan, déplorant le manque de coordination entre les Etats-Unis et l'Europe et le comportement unilatéral de la Turquie en Syrie. Il faut "clarifier maintenant quelles sont les finalités stratégiques de l'Otan", a-t-il par ailleurs demandé dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, à un mois d'un sommet de l'Alliance prévu à Londres début décembre. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré ne pas partager cette vision "radicale", la Russie saluant de son côté un diagnostic "sincère" et des "paroles en or". (Belga)