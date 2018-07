Trump réclame la libération du pasteur américain détenu en Turquie

(Belga) Donald Trump a demandé mercredi au président turc Recep Tayyip Erdogan d'oeuvrer pour la libération du pasteur américain Andrew Brunson, jugé pour "terrorisme" en Turquie où un tribunal vient d'ordonner son maintien en détention préventive.

"C'est une honte totale que la Turquie ne veuille pas libérer un pasteur américain respecté, Andrew Brunson. Cela fait trop longtemps qu'il est retenu en otage. Recep Tayyip Erdogan devrait faire quelque chose pour libérer ce merveilleux époux et père de famille chrétien", a tweeté le président américain. Un tribunal turc a ordonné mercredi le maintien en détention préventive du pasteur américain. La décision a été rendue lors de la troisième audience de ce procès qui se déroule à Aliaga, dans la province d'Izmir (ouest de la Turquie), selon une correspondante de l'AFP au tribunal. Le procès a par ailleurs été renvoyé au 12 octobre. Le procès du pasteur, détenu depuis octobre 2016 sous l'accusation d'activités "terroristes" et d'"espionnage", a contribué à tendre des rapports déjà houleux depuis plus de deux ans entre la Turquie et les Etats-Unis. (Belga)