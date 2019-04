Trump recule sur sa menace de fermer la frontière et accorde un délai d'un an au Mexique

(Belga) Le président américain Donald Trump a reculé jeudi sur sa menace de fermer la frontière avec le Mexique, évoquant un délai d'un an pour que son voisin du sud lutte plus efficacement contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue.

"Nous allons leur donner un avertissement d'un an", a lancé M. Trump lors d'un échange avec les journalistes à la Maison Blanche. "Si les arrivées de drogue ne s'arrêtent pas (...), nous mettrons en place des tarifs douaniers sur des produits, en particulier les voitures (...) Et si cela ne suffit pas, nous fermerons la frontière", a-t-il encore dit. "Si le Mexique ne veut pas aider, pas de problème, nous imposerons des tarifs douaniers sur leurs voitures", a-t-il martelé. M. Trump appelle haut et fort le Mexique à interpeller les migrants originaires d'Amérique centrale qui transitent sur son sol et le Congrès à muscler les lois migratoires des Etats-Unis. Le milliardaire républicain, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale une de ses priorités, souffle le chaud et le froid sur la question d'une éventuelle fermeture de la frontière, hypothèse vivement critiquée au sein même de son camp tant son impact économique serait dévastateur. "Fermer la frontière pourrait avoir un impact économique catastrophique sur notre pays et j'espère que nous n'allons pas le faire", a mis en garde en début de semaine le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. (Belga)