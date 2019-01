Trump relaie un étrange tweet sur des slogans pro-Trump à Paris

(Belga) Dans les rues de Paris, les manifestants scandent un message simple: "Nous voulons Trump". C'est en tout cas la théorie avancée, contre toute évidence, par un commentateur conservateur retweeté par Donald Trump, président de la première puissance mondiale.

"Il y a des émeutes dans la France socialiste en raison de taxes d'extrême gauche sur l'essence", écrit Charlie Kirk, créateur de l'organisation conservatrice Turning Point USA. "Les médias n'en parlent presque pas. L'Amérique est en plein boom, l'Europe brûle. Ils veulent cacher la rébellion de la classe moyenne contre le marxisme culturel", poursuit le jeune homme dans ce message auquel @realDonaldTrump offre la caisse de résonance de ses 55 millions d'abonnés sur Twitter. "Les gens scandent +Nous voulons Trump+ dans les rues de Paris", ajoute-t-il, une affirmation qu'aucun élément concret ou témoignage sur le terrain ne vient corroborer. Selon les services de fact-checking de l'AFP, il semblerait que Charlie Kirk se soit basé sur une vidéo publiée le 2 décembre sur Twitter et relayée au moins 17.000 fois. Mais de toute évidence, cette vidéo, présentée comme ayant été filmée en France, vient en réalité de Londres, et date probablement de juin. Il y a huit jours, le président américain avait déjà signifié, d'un tweet ambigu, qu'il suivait de près les manifestations à travers la France des "gilets jaunes", mouvement hétéroclite qui dénonce la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des taxes sur le carburant décidée par Emmanuel Macron. (Belga)