Trump relaie un photomontage montrant Obama et les Clinton en prison

(Belga) A chaque matinée ou presque, sa volée de tweets: Donald Trump a écrit ou relayé mercredi sur son réseau social de prédilection une série de messages virulents visant le procureur spécial Robert Mueller, Barack Obama ou les Clinton.

Le président américain a d'abord écrit un tweet s'en prenant, comme souvent, à Robert Mueller, chargé de l'enquête russe qui empoisonne le mandat du républicain. "Le Gang de Démocrates Furieux de Mueller demande brutalement aux témoins de mentir sur les faits", a-t-il écrit, avant d'ajouter: "C'est une nouvelle ère Joseph McCarthy", en référence à l'ancien sénateur républicain qui avait lancé dans les années 1950 la "chasse aux sorcières", une campagne visant toute personne soupçonnée d'être communiste ou d'éprouver des sympathies pour le régime embrassé par Moscou. Ce terme est d'ailleurs couramment utilisé par le président américain pour qualifier l'enquête de Robert Mueller sur notamment une possible collusion entre Moscou et son équipe de campagne en 2016. Donald Trump a ensuite retweeté une série de quatre messages émanant d'un compte, "The Trump Train", se présentant comme "fan" de lui. L'un d'entre eux était un photomontage représentant de nombreuses personnalités démocrates, ou cibles de l'hostilité régulière de M. Trump, derrière les barreaux. On y reconnait notamment Barack Obama, Bill et Hillary Clinton, John Podesta, Robert Mueller ou encore l'ancien directeur de la police fédérale (FBI) James Comey. Le montage est accompagné d'une légende: "Maintenant qu'il est prouvé que la collusion avec la Russie est un mensonge, quand est-ce que commencent les procès pour trahison? ". Donald Trump a également relayé des tweets de ce compte visant le constructeur automobile américain General Motors, qui a annoncé lundi un plan social, les immigrés clandestins ou la chaine de télévision CNN. (Belga)