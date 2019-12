Trump rencontrera le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov

Donald Trump recevra mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, une rencontre qui sera scrutée avec attention tant les relations du président américain avec Moscou ont été marquées par d'innombrables controverses.

"Le président Trump rencontrera demain (mardi) le secrétaire d'Etat Mike Pompeo et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour évoquer l'état des relations bilatérales", a lundi à l'AFP un haut responsable de l'administration américaine sous couvert d'anonymat.

La dernière visite du ministre russe à la Maison Blanche, en mai 2017, avait fait couler beaucoup d'encre: son passage dans le Bureau ovale avait alimenté une polémique sur l'éventuelle divulgation par Donald Trump de documents confidentiels sur la Syrie.

Les photos de la rencontre, diffusées par l'agence russe d'Etat Tass et à laquelle avait aussi participé l'ambassadeur russe Sergueï Kysliak, montraient un M. Trump tout sourire face aux diplomates. Elles avaient provoqué de très vives réactions dans le camp démocrate qui dénonce de longue date la bienveillance de Donald Trump vis-à-vis de son homologue russe Vladimir Poutine.

La rencontre entre MM. Trump et Lavrov interviendra par ailleurs après celle lundi entre M Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui se sont rencontrés à Paris afin de relancer le processus de paix en Ukraine sous la houlette de la France et de l'Allemagne.

Après trois ans de paralysie des négociations pour tenter de mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine, la rencontre entre le maître du Kremlin, rompu aux rapports de force internationaux, et le jeune président ukrainien, un ancien comédien arrivé au pouvoir en mai, était très attendue. A l'issue de cette dernière, M. Poutine a salué un "pas important" vers une désescalade.

La guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes a fait plus de 13.000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l'Est ukrainien, et un million de déplacés depuis 2014.