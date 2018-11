Trump rencontrera les dirigeants d'Argentine, Chine, Allemagne, Japon et Russie au G20

(Belga) Le président américain Donald Trump aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants lors du sommet du G20 en Argentine, dont les présidents russe et chinois, a annoncé mardi la Maison Blanche.

"Le président et la délégation auront des interactions avec plusieurs dirigeants, y compris des rencontres bilatérales avec le président d'Argentine, le président de Russie, le Premier ministre japonais et la chancelière allemande, ainsi qu'un dîner de travail avec le président chinois", a dit à la presse la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders. Donald Trump s'entretiendra également avec les dirigeants turc, indien et sud-coréen, a précisé son conseiller en matière de sécurité nationale, John Bolton. A la question de savoir si M. Trump allait rencontrer au G20 le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, il a répondu "non". "Le programme des rencontres bilatérales est complet, il déborde", a-t-il dit. Mais Sarah Sanders n'a pas écarté une rencontre informelle avec le Saoudien. "Qu'il y ait ou non interaction, je ne vais pas écarter" cette possibilité, a-t-elle dit à la presse.