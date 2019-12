Trump renonce aux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium brésiliens, affirme Bolsonaro

Le président du Brésil Jair Bolsonaro a affirmé vendredi que son homologue américain Donald Trump avait renoncé à imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium brésiliens, à la suite d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants.

Donald Trump "a été convaincu par mes arguments et a décidé (...) que notre acier et notre aluminium ne seraient pas surtaxés", a affirmé le président brésilien dans une vidéo postée sur son compte Facebook.

Donald Trump, qui a annoncé le 2 décembre ces sanctions touchant également l'Argentine en raison d'une "dévaluation massive" des monnaies de ces deux Etats, a de son côté évoqué vendredi sur Twitter une "grande discussion" avec M. Bolsonaro.

"La relation entre les Etats-Unis et le Brésil n'a jamais été plus Forte", a ajouté l'occupant de la Maison Blanche dans son tweet.

"J'ai récemment reçu un appel de M. Donald Trump(...) Nous avons eu une conversation d'environ 15 minutes avec la cordialité et le respect dus entre deux chefs d'Etats", a affirmé M. Bolsonaro vendredi dans la vidéo.

En évoquant le renoncement de Donald Trump d'imposer ces taxes, M. Bolsonaro, qui a nié ces derniers jours le fait que le Brésil manipulait pas sa monnaie, a déclaré: "les Etats-Unis sont notre grand partenaire nous avons beaucoup en commun. L'amitié personnelle la sympathie que je ressens pour lui et qu'il a pour moi est encore plus forte".

En mars 2018, Donald Trump avait annoncé l'instauration de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de nombreux Etats du monde avant d'accepter quelques mois plus tard de les supprimer pour l'Argentine et le Brésil, ainsi que pour d'autres pays.

En échange de cette exemption, le Brésil avait accepté d'établir des quotas d'exportation.

En 2018, les Etats-Unis ont importé plus de 3,98 millions de tonnes d'acier en provenance du Brésil, représentant une valeur de près de 2,5 milliards de dollars, selon le département américain au Commerce.