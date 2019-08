Trump reproche à Macron de parler à l'Iran au nom des Etats-Unis

(Belga) Donald Trump a mis en garde jeudi Emmanuel Macron, assurant que "personne", "à part les Etats-Unis eux-mêmes", n'était autorisé à parler à l'Iran au nom de Washington.

"Je sais qu'Emmanuel veut bien faire, comme tous les autres, mais personne ne parle pour les Etats-Unis à part les Etats-Unis eux-mêmes", a tweeté le président américain alors que les tensions entre Washington et Téhéran sont exacerbées. "L'Iran a de graves problèmes financiers. Ils veulent désespérément parler aux Etats-Unis, mais reçoivent des messages contradictoires de la part de tous ceux qui prétendent nous représenter, parmi lesquels le président français Macron", a estimé Donald Trump. Tout en durcissant toujours plus la pression diplomatique, économique et militaire sur Téhéran, le milliardaire républicain a multiplié les appels au dialogue, y compris pendant l'actuelle escalade des tensions dans le Golfe. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a confirmé avoir été récemment invité à rencontrer le président Trump à la Maison Blanche, ce qu'il dit avoir refusé. Emmanuel Macron, qui défend toujours l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien dont Donald Trump a retiré les Etats-Unis, s'entretient régulièrement avec son homologue iranien Hassan Rohani, et ne cache pas son espoir de jouer les médiateurs dans la crise en cours. Mais jusqu'ici l'Iran a répété qu'il ne négocierait pas avec Washington sous la pression des sanctions américaines.