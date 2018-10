Trump salue "un nouvel accord commercial magnifique" avec le Mexique et le Canada

(Belga) Le président américain Donald Trump a salué lundi dans un tweet un "nouvel accord commercial magnifique" avec le Mexique et le Canada, arraché à la dernière minute dans la nuit de dimanche à lundi.

"C'est un super accord pour les trois pays qui résout les défauts et les erreurs de l'Aléna", a encore tweeté le président, soulignant que le nouveau texte "ouvre des marchés à nos agriculteurs et notre industrie et réduit les barrières douanières vers les Etats-Unis et va rapprocher les trois Grandes nations...". M. Trump était à l'origine de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain de 1994 (Aléna) qu'il jugeait désastreux pour l'économie américaine. (Belga)