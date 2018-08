Trump sûr de lui: "Si jamais j'étais destitué,les marchés s'effondreraient et chacun deviendrait plus pauvre"

Le président américain Donald Trump a estimé que les marchés allaient "s'effondrer" s'il était destitué dans le sillage des déclarations de son ancien avocat qui s'est retourné contre lui.



"Si jamais j'étais destitué, je pense que les marchés s'effondreraient et que chacun deviendrait plus pauvre", a affirmé M. Trump en réponse à une question lors d'une émission retransmise jeudi par la chaîne Fox News. "Je ne sais pas comment on peut destituer quelqu'un qui fait un super travail", a-t-il ajouté.



L'étau se resserre autour du président américain depuis que son ancien avocat personnel, Michael Cohen, a affirmé sous serment avoir acheté, à la demande de Donald Trump, le silence de deux maîtresses présumées "pour influencer l'élection" présidentielle de 2016.



Michael Cohen, accusé de violation des lois sur le financement électoral, a passé un accord de plaider-coupable avec les autorités, qui pourrait le faire collaborer avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'épineuse enquête sur le dossier russe.



La Maison Blanche avait déjà assuré mercredi que M. Trump n'était "pas du tout inquiet" des éventuelles révélations que pourraient faire Michael Cohen.