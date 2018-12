Trump: un "grand accord" avec Pékin pourrait être conclu rapidement

(Belga) Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que la Chine voulait aboutir à un "grand accord" commercial avec les Etats-Unis, et affiché son optimisme sur une telle éventualité.

Ce tweet intervient quelques heures après le premier signe concret de la trêve dans la guerre commerciale Pékin-Washington: l'annonce par la Chine de la suspension, le 1er janvier et pour trois mois, des surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis. "La Chine vient d'annoncer que la croissance de son économie était beaucoup plus faible que prévue en raison de notre guerre commerciale avec eux. Ils viennent de suspendre les surtaxes douanières", a tweeté le locataire de la Maison Blanche. "La Chine veut aboutir à un grand accord très complet. Cela pourrait arriver, et plutôt rapidement! ", a-t-il poursuivi. Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu début décembre, en marge du sommet du G20 de Buenos Aires, d'une trêve dans la guerre commerciale que se livrent leurs deux pays depuis plusieurs mois. Dans la foulée de leur entretien, leurs deux administrations avaient fait des annonces contradictoires ou floues, ce qui avait entraîné des incertitudes et ébranlé les marchés boursiers mondiaux. (Belga)