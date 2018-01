Trump voulait un Van Gogh pour décorer la Maison Blanche, un musée new-yorkais lui envoie à la place ces toilettes en OR

La Maison Blanche voulait emprunter au Guggenheim un tableau de Van Gogh, le musée new-yorkais lui a proposé des toilettes en or, de l'artiste italien Maurizio Cattelan, dans un pied de nez de la conservatrice de l'institution.

Dans un courrier électronique envoyé mi-septembre, la directrice artistique et conservatrice du Guggenheim, Nancy Spector, a décliné la demande de prêt du "Paysage enneigé" (1888) du peintre néerlandais, a indiqué le Guggenheim au Washington Post.



Nancy Spector a fait valoir que la toile allait être exposée au Guggenheim Bilbao, avant de revenir à New York et d'y rester "dans un avenir prévisible". Elle a proposé, à la place, les toilettes en or massif conçues par Maurizio Cattelan, exposées au Guggenheim de septembre 2016 à l'été 2017.



L'oeuvre, intitulée "America", qui comprend siège, cuvette et chasse d'eau opérationnels, a été utilisée par quelque 100.000 personnes pendant son exposition au musée, situé face à Central Park.



La conservatrice a critiqué publiquement Donald Trump à plusieurs reprises depuis son élection.