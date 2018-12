Tsunami en Indonésie: "Pas d'indication sur la présence d'étrangers parmi les victimes"

(Belga) "24 heures après la catastrophe, le bilan continue de s'alourdir. Mes pensées vont aux victimes, leurs familles et leurs proches. Pour l'instant, nous n'avons aucune indication concernant la présence d'étrangers parmi les victimes", a tweeté dimanche matin le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.

Le SPF Affaires étrangères est en contact avec l'ambassade belge à Jakarta. Les tour-opérateurs Thomas Cook/Neckermann et TUI n'ont pas de clients dans la zone sinistrée, ont fait savoir leurs porte-parole. Un mur d'eau s'est abattu samedi soir vers 21h30 sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java. Au moins 168 personnes ont perdu la vie et des centaines sont blessées, d'après le dernier bilan. Le tsunami a surgi après une éruption volcanique. (Belga)