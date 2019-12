Tuerie de Bagdad: des morts, des blessés, et des dizaines de disparus

"Vu pour la dernière fois vendredi à 21H18". Environ une heure après que des hommes armés ont attaqué vendredi un parking à étages à Bagdad, Moustafa, qui l'occupait avec d'autres manifestants depuis des semaines, n'a plus donné signe de vie.

Au cours de la tuerie, environ 80 jeunes, dont Moustafa, 20 ans, ont été embarqués dans des bus, par des hommes que l'Etat n'a toujours pas identifiés, rapportent plusieurs témoins à l'AFP.

Pendant des heures, ces hommes armés arrivés dans des pick-ups ont tiré sur le parking Senek --du nom du pont proche de la place Tahrir, épicentre des manifestations--, sans que les forces de l'ordre déployées aux alentours ne réagissent.

Dans la cohue, "ils ont rempli deux cars avec des jeunes", rapporte à l'AFP Youssef al-Harbi, un militant qui a assisté à la tuerie qui a fait 24 morts.

Amer, 26 ans, a entendu les premiers coups de feu. Aussitôt, il a décroché son téléphone.

"Moustafa a répondu et m'a dit +ça tourne vraiment mal, ils nous tirent dessus+. Il a raccroché et son téléphone s'est éteint", affirme Amer, sous pseudonyme parce qu'il dit avoir reçu des menaces.

Pour tenter d'intercéder, avec d'autres, Amer a "appelé tout le monde, du gouvernement aux milices".

Mais les forces de sécurité assurent qu'aucun des jeunes de Senek n'a été mis en garde à vue et les factions armées pro-Iran pointées du doigt par les manifestants dans la tuerie jurent n'avoir aucun rôle.

Sajad, 19 ans, a lui aussi été emporté manu militari dans un bus vendredi soir.

- Hommes cagoulés -

Mardi matin, il est rentré chez lui après trois jours aux mains d'hommes armés qui n'ont jamais retiré leurs cagoules.

"Ils ont roulé pendant trois quarts d'heure et ont été remis à d'autres ravisseurs", rapporte son père, Rahim, à l'AFP.

"On leur a demandé leur nom, ceux de leurs parents et leur adresse", poursuit-il, en refusant de donner son nom de famille par peur de représailles.

L'endroit qu'il décrit ressemble exactement à celui où le blogueur Chojaa al-Khafaji a été détenu le 18 octobre après avoir été enlevé de sa maison.

"C'est un endroit près de la rivière Diyala", qui borde Bagdad au nord-est, affirme M. Khafaji à l'AFP. Là, comme avec les jeunes de Senek, ses ravisseurs armés, cagoulés et en uniforme noir ont pris ses téléphones après un bref interrogatoire.

Au bout de 24 heures, M. Khafaji a été abandonné dans une rue de Bagdad avec 20 dollars pour rentrer en taxi.

Sajad, lui, a dû attendre 72 heures. Avec une trentaine d'autres manifestants, il a été relâché dans la nuit de lundi à mardi en dehors de Bagdad.

"C'est au beau milieu de champs, on a dû marcher longtemps avant de trouver des gens et de pouvoir appeler nos familles parce qu'ils nous ont pris tous nos téléphones", renchérit Moustafa Kazem, enlevé à Bagdad avec une dizaine d'amis vendredi et qui n'a, lui, été libéré que mardi soir.

Sous les youyous, Moustafa (différent de celui évoqué dans le premier paragraphe et toujours porté disparu, ndlr) a ensuite retrouvé les siens à Kerbala. Tout comme Ali Mouhane, les deux yeux au beurre noir et d'énormes bleus sur les mollets.

Des violences, il ne veut pas parler. Mais il est visiblement exténué et s'évanouit même à sa descente de voiture.

- Bandages ensanglantés -

Des coups, des manifestants enlevés au parking Senek, en ont visiblement reçus.

Peu après la tuerie, au moins 35 d'entre eux étaient retrouvés à quelques centaines de mètres du bâtiment.

Des vidéos, visiblement tournées par des soldats, montrent des militaires détachant les liens enserrant les poignets et les bandeaux couvrant les yeux des jeunes hommes, dont beaucoup portent des bandages ensanglantés. L'un d'eux se lamente: "ils nous ont tellement battus".

Depuis le 1er octobre, et désormais quasiment tous les jours, des manifestants sont portés disparus à Bagdad et dans les villes du Sud gagnées par la révolte.

Ils sont généralement enlevés devant chez eux, quand ils rentrent à l'aube ou le soir des manifestations.

Leurs proches, eux, imaginent le pire, alors que plusieurs militants ont déjà été tués, dont, ce mois-ci, une jeune Bagdadie retrouvée après avoir été torturée et un militant de Kerbala abattu par des tireurs à moto.

Samedi à l'aube, six manifestants ont été enlevés sur la corniche du Tigre alors qu'ils quittaient la place Tahrir en voiture.

Là, aux portes de plusieurs postes de police, deux pick-ups remplis d'hommes armés et masqués leur ont barré le passage en tirant en l'air et les ont coursé quand ils ont tenté de fuir, rapporte un témoin à l'AFP.

En Irak, où les milices et les violences confessionnelles ont fait des dizaines de milliers de morts dans les années 2000, les enlèvements ont de longue date été légion.

Mais à cette époque, note Haydar, dont le cousin a été enlevé quatre jours, "on arrivait à savoir qui étaient les ravisseurs" et, contre rançon, on pouvait obtenir une libération.

"Mais aujourd'hui, on ne sait rien du tout".