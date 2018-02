Tueur en série au Canada: les restes de six victimes retrouvés

(Belga) Les restes de six corps ont été retrouvés au cours des fouilles engagées dans une propriété de Toronto dont disposait un jardinier-paysagiste inculpé de meurtres en série d'homosexuels, a indiqué jeudi la police.

"Nous avons retrouvé les restes d'au moins six personnes" depuis les fouilles engagées il y a une dizaine de jours, a indiqué Hank Idsinga, responsable de l'enquête de la police de Toronto. "Nous avons identifié une partie de ces restes de corps comme étant ceux" d'Andrew Kinsman, victime du tueur présumé Bruce McArthur, a ajouté le policier lors d'une conférence de presse télévisée. Andrew Kinsman, 49 ans, était porté disparu depuis juin et avait eu une liaison avec Bruce McArthur, qui a été arrêté mi-janvier et inculpé de la disparition et du meurtre de cinq personnes fréquentant les milieux homosexuels de Toronto. L'identification se poursuit à partir des analyses de l'ADN prélevée sur les restes retrouvés et la police anticipe d'autres inculpations pour Bruce McArthur, 66 ans, selon le responsable de l'enquête. Les fouilles se poursuivaient jeudi dans le jardin d'une maison dont les propriétaires avaient mis une dépendance à disposition de Bruce McArthur pour entreposer son matériel de jardinier-paysagiste. Selon la police, les propriétaires pourront réintégrer leur maison mais ne pourront pas dans l'immédiat avoir accès à leur jardin toujours occupé par les matériels d'excavation. Fin janvier, la police avait qualifié McArthur de "tueur en série" et avait lancé un appel aux habitants de Toronto qui lui auraient confié l'entretien de leurs jardin et plate-bandes au cours des dernières années. Les enquêteurs ont ciblé environ 30 jardins ou propriétés pour engager des fouilles et où "des personnes pourraient être ensevelies", avait alors indiqué Hank Idsinga. Jeudi, la police a annoncé un élargissement de l'enquête avec les connexions éventuelles entre des disparitions ou des homicides dans les milieux homosexuels au gré des déplacements du meurtrier présumé dans d'autres provinces canadiennes et à l'étranger. Les recherches des enquêteurs, selon Hank Idsinga, portent également "sur des ordinateurs, des téléphones portables et différentes applications en ligne". (Belga)