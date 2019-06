Malgré un double attentat ayant frappé la capitale tunisienne Tunis jeudi, le tour-opérateur TUI se veut rassurant pour les Belges en vacances en Tunisie et ceux devant s'y rendre encore cet été.

"Chez TUI, nous envoyons des vacanciers vers les régions de Djerba et de Monastir", a indiqué Sarah Saucin, porte-parole TUI Belgium, au micro de nos journalistes Mathieu Col et Pascal Noriega. "Nous n'avons aucun séjour dans la région de Tunis et aucune inquiétude actuellement. La sécurité de nos vacanciers est notre priorité et nous suivons en tout temps l'avis de voyage du ministère des affaires étrangères".

Pas de grand bouleversement donc pour les belges déjà sur place. "Rien n'a changé dans les régions de Djerba et de Monastir. Nous avions une excursion prévue dans la région de Tunis que nous avons annulé jusqu'à nouvel ordre", a encore précisé la porte-parole TUI Belgium.

Les attentats n'effraient pas les vacanciers belges en général. "Nous avons plus de 2.500 vacanciers sur place. La Tunisie est une des destinations préférées des Belges chez TUI. Encore pour cet été, nous avons énormément de départs prévus".

Le double attentat suicide a tué un policier à Tunis jeudi et fait ressurgir le spectre de la violence dans le pays, où la sécurité s'était beaucoup améliorée ces dernières années après une série d'attaques jihadistes meurtrières qui avaient visé des touristes et des forces de sécurité en 2015.

Le tourisme, qui a rebondi depuis, est un secteur clé en Tunisie, représentant 14% du Produit intérieur but (PIB) selon la Fédération tunisienne de l'hôtellerie.