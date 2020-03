Tunis: une double attaque suicide contre l'ambassade américaine fait six blessés

(Belga) Un double attentat-suicide a blessé jeudi cinq agents de police déployés devant l'ambassade américaine à Tunis ainsi qu'un civil, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

L'explosion a retenti en fin de matinée près de cette représentation diplomatique située dans le quartier des Berges du Lac, à une dizaine de kilomètres du centre-ville. "L'opération a entraîné la mort des deux assaillants, blessé cinq policiers, et légèrement blessé un civil", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Les circonstances sont encore confuses. Selon un responsable de la police interrogé par l'AFP, un assaillant est mort en tentant de forcer l'entrée de l'ambassade, un site sensible protégé par des barrages. Un des kamikazes circulait à moto, a ajouté un autre policier témoin de la scène. La police scientifique a immédiatement été dépêchée sur les lieux, survolés par un hélicoptère. L'ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir pris des mesures après une explosion, invitant à éviter la zone. "Quelle rude tâche de devoir continuer à travailler alors que tu viens de voir tes collègues blessés," a réagi un policier sur place. Le dernier attentat en date en Tunisie remontait à fin juin 2019, lorsqu'un double attentat-suicide avait visé des policiers dans le centre de Tunis et devant une caserne. Revendiqués par l'organisation djihadiste État islamique (EI), ils avaient tué un policier et fait ressurgir le spectre de la violence dans un pays traumatisé par une série d'attaques en 2015-2016. La Tunisie est sous état d'urgence depuis novembre 2015 et une attaque suicide contre la garde présidentielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été tués. Cet attentat avait également été revendiqué par l'EI. (Belga)