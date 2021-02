Tunisie: 22 migrants portés disparus après le naufrage de leur bateau

(Belga) Vingt-deux migrants africains sont portés disparus après le naufrage en Méditerranée de leur embarcation au large de l'île italienne de Lampedusa, a indiqué samedi la marine tunisienne en faisant état de la mort d'un migrant.

Dans un communiqué, la marine a précisé avoir secouru 25 migrants lors de sa participation à une opération de secours à une centaine de km au nord-ouest de Lampedusa. Les 25 migrants secourus de différentes nationalités africaines, dont six femmes, ont été ramenés en Tunisie. Cités par le communiqué, des migrants ont affirmé que leur bateau avait pris la mer dans la nuit de vendredi à samedi de la région portuaire de Sidi Mansour, dans la province de Sfax (centre-est de la Tunisie); 48 personnes se trouvaient à bord. Les opérations de secours ont été interrompues en raison du mauvais temps. Malgré la crise sanitaire, le mouvement de migration clandestine depuis les pays du Maghreb, notamment la Tunisie et la Libye, vers l'Europe s'est poursuivi, notamment vers les côtes italiennes où les migrants espèrent trouver travail et perspectives. L'année écoulée a été marquée par une recrudescence d'embarcations en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l'exil vers l'Europe.