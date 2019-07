Tunisie: le chef de l'Etat est sorti de l'hôpital

(Belga) Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, victime jeudi d'un grave malaise qui a laissé craindre une vacance du pouvoir entraînant une période d'incertitude politique à l'approche des élections, est sorti de l'hôpital lundi soir, a indiqué la présidence, publiant une photo.

"Le chef de l'Etat a quitté l'hôpital militaire pour son domicile à Carthage après avoir reçu le traitement nécessaire et après son rétablissement", a indiqué la présidence de la République dans un communiqué sur Facebook. Sur une photo publiée par la présidence, le président tunisien âgé de 92 ans, apparaît souriant entouré de l'équipe médicale. Sa sortie intervient alors que des politiciens et internautes ont réclamé une plus grande transparence sur l'état de Santé du président dans un contexte politique tendu. Béji Caïd Essebsi avait été hospitalisé dans un état "critique" selon la présidence jeudi, le jour même où Tunis était le théâtre d'un double attentat suicide contre la police, revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI). Il était depuis soigné à l'hôpital militaire de Tunis, mais très peu d'informations précises avaient été diffusées sur sa santé, et de nombreuses rumeurs évoquaient son décès. Une éventuelle absence prolongée du président pourrait entraîner de nouvelles incertitudes politiques, notamment à l'approche des législatives puis de la présidentielle en fin d'année, alors que la Tunisie est toujours dépourvue de Cour constitutionnelle, institution cruciale en cas de vacance du pouvoir. (Belga)