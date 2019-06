Tunisie: malgré les attentats, les sites touristiques restent ouverts

(Belga) Malgré un double attentat ayant frappé la capitale tunisienne Tunis jeudi, le ministre du Tourisme René Trabelsi a souligné que tous les lieux touristiques restaient ouverts.

"Par mesure de sécurité, on a évité (jeudi, NDLR) les arrivées de touristes sur l'avenue Bourguiba" principale artère de Tunis où a eu lieu vers 11h du matin locales (10H00 GMT) l'attentat contre des policiers revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), a déclaré le ministre à l'AFP. "Par contre, ils (les touristes) ont continué leur passage vers (le site archéologique NDLR) Carthage, Sidi Bou Said, le musée du Bardo", de hauts lieux du tourisme près de Tunis, a-t-il ajouté. "Demain (vendredi), l'avenue sera ouverte à toute la population et à tous les touristes comme d'habitude", a expliqué le ministre, assurant qu'aucun évènement culturel ne serait annulé. La circulation a été rétablie sur l'avenue Bourguiba en début de soirée et les terrasses de café étaient animées. M. Trabelsi s'est dit confiant pour le reste de la saison touristique, qui s'annonçait prometteuse avec huit millions de visiteurs attendus: "Tous les hôtels de la Tunisie sont pleins, ils le seront demain, après-demain, au mois de juillet, au mois d'août". "Il faut que la vie continue et surtout, il ne faut pas laisser la possibilité au terrorisme de gagner". Un double attentat suicide a tué un policier à Tunis jeudi et fait ressurgir le spectre de la violence dans le pays, où la sécurité s'était beaucoup améliorée ces dernières années après une série d'attaques jihadistes meurtrières qui avaient visé des touristes et des forces de sécurité en 2015. Le tourisme, qui a rebondi depuis, est un secteur clé en Tunisie, représentant 14% du Produit intérieur but (PIB) selon la Fédération tunisienne de l'hôtellerie.